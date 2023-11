Basket Nella “Divisione regionale 1“ Audax, gara delicata con i cugini gialloviola Torna Davide Mezzani

Sono due punti pesanti quelli in palio questa sera per il derby cittadino tra Legends e Audax (Dogali, ore 21), recupero della quinta giornata del campionato di divisione regionale 1, in precedenza rinviata causa allerta meteo arancione. Per la classifica sono sempre due punti, ma per la faccia sono molto di più perché davanti ci sono i Legends neopromossi nella categoria e l’Audax, neo scesa per avere rinunciato al titolo della C silver.

Per il coach Andrea Cristelli il derby è una partita delicata, in un campo strano e difficile, contro una squadra fisica che però vuole affrontare con la giusta mentalità: "Dobbiamo lavorare sulle teste e sulla mentalità perchè fuori casa siamo una squadra più tranquilla mentre in casa siamo più agitati. Giochiamo disuniti e così non va bene" dice l’allenatore gialloazzurro che questa sera, oltre agli ancora infortunati Tealdi e Riccardi (il loro rientro è previsto dopo la pausa natalizia), allo squalificato Eerikinharju (due giornate e quindi non emendabili), probabilmente dovrà anche rinunciare al play Fabio Valenti, infortunato in allenamento, e all’ala Gabriele Bianchini febbricitante. Intanto il ds Massimo Alibani annuncia il ritorno dell’ala Davide Mezzani (nella foto), che dopo due mesi con il Cus Pisa in serie C, torna alla casa madre e questa sera sarà in campo.

