Atletica Nel campionato regionale Csi di cross ottimi risultati per gli allievi della coach Bertelloni. I Runnerini Afaph danno spettacolo. Lazzarotti difende la leadership

I Runnerini Doc Asd Afaph indomiti e tenaci nell’ultima sfida del campionato regionale Csi di Cross che si è svolta nei giorni scorsi al parco del Magliano. La compagine massese sfiora il titolo toscano con tre atleti ma le soddisfazioni per la coach Vittoria Bertelloni non sono mancate visti i riscontri ottenuti anche nella classifica assoluta a fronte delle 4 gare previste (Altopascio, Lecore, Monteriggioni Pian del Lago e Magliano) che vede il team all’ottavo gradino a squadre. Prova dieci e lode per Francesco Lazzarotti, tira la gara dalle prime battute e tenta l’attacco al rivale di un anno più grande sino all’ultima curva. Ottiene l’argento ma la leadership del Gran Prix per i Ragazzi è sua. Tra le ragazze, una strepitosa Matilde Della Bianchina con una falcata decisa gestisce la corsa dall’inizio e tallona la rivale pontremolese che in una manciata di secondi le soffia l’oro su 1250 m di tracciato.

Prova al cardiopalma per la velocissima Aurora Bongiorni, argento tra le Esordienti B. Ma vediamo nel dettaglio i riscontri del team supervisionati in questa occasione anche dal coach Riccardo Lazzaroti e da Simone Fregosi che hanno supportato la coach Bertelloni. Esordienti C: eccellente Diego Bonini 10° su 200 m ; esordienti B: Alice Bertuccelli si impegna ed è 12° su 400 m. Tra i maschi si distinguono egregiamente Lorenzo Grazzini 9°, Giulio Alberto Orsini 14°, Luca Manfredi 17° e Tito Mosti (alla sua prima gara con Orsini) 21°. Soddisfazioni anche tra esordienti A . Il passaggio di categoria è tosto ma non mollano su 800 m. Lodi a: Malek Ben Azizi 17°, Fiammetta Angeloni 21°, Sara Fregosi 25° ( a lei va il bronzo nella classifica toscana del Gran Prix), Aurora Angeloni 26°. In campo maschile prova da urlo di Luca Pasquini con uno sprint al fotofinish è 5°. Tentano il utto per tutto i compagni di squadra Enea Chesi 7°, Lorenzo Manfredi 20° e Leonardo David Mazzoni 23°. Tra i ragazzi/e (su 1250 m) Anita Botti 6ª. Alessia Giusti 7ª. Ai box per malattia sopravvenuta Emma Barsanti. Tra i maschi esordio nelle gare per Diego Ernesto Francini 10° e superlativo Federico Francini che chiude al quinto gradino.