Atletica Lo “Stambecco di Castagnara“ secondo all’internazionale di Tarvisio. Nono il compagno Conti. Grilli, l’ironman dei Runnerini Afaph: "Corsa resa tosta dalla neve soffice»

Sfide al limite: una nuova avventura per il polivalente “Stambecco di Castagnara“ Guerrino Grilli. Una competizione fuori dagli schemi per iniziare a crescere ancora di più verso obiettivi ogni volta estremi che ne mettono alla prova il fisico. L’atleta, in forza ai Runnerini Doc Asd Afaph, ha preso parte ad una kermesse davvero ardua. Abituato a cimentarsi su percorsi proibitivi tra viottoli, strapiombi e terreni instabili, in cui la formazione tecnico-atletica è fondamentale, si è lanciato in una nuova sfida. Al suo fianco l’amata consorte Francesca che appoggia ogni sua gara incitandolo e incoraggiandolo. Per partecipare a questa gara di livello mondiale, è stato supportato per il materiale tecnico dalla coach Vittoria Bertelloni con Afaph e dalla Pizzeria dal Pessi di via Aurelia ovest a Massa del titolare Daniele Fruzzetti che hanno creduto nelle sue capacità in questa ennesima sfida oltre il limite.

La gara si è svolta a Tarvisio sulle montagne di confine tra Italia, Austria e Slovenia. In questa particolare location si sono svolti i campionati del mondo Skysnow 2024 di vertical e Classic . Ai nastri di partenza oltre 550 atleti a rappresentare 27 Paesi di tutto il mondo . La partenza e l’arrivo hanno avuto come cornice il lago superiore di Fusine. La competizione si è prodotta sotto una fitta nevicata lungo un tracciato di 17 km e 515 m di dislivello fino a toccare i 1380 m . Guerrino Grilli, che per questa gara si è allenato alacremente con il compagno di squadra il “Falco rescetino“ Alessio Conti col supporto del suo coach Roberto Vitaloni, si è piazzato al 79° posto e 9° di categoria in 1 h 37’.

"La gara – ha dichiarato Guerrino – è stata tosta dal punto di vista muscolare in quanto la neve era abbastanza soffice per l’intensa nevicata della notte precedente. Sono partito subito dopo gli 80 atleti delle varie Nazionali che avevano fatto entrare prima essendo i big. Ma non ho mollato. Mi sono detto avanti a tutta sino alla fine".

L’Apuano ha corso con testa e gambe sulla neve con i ramponcini ai piedi. Fatti i primi 8 km con atleti del team giapponese e brasiliano, il momento più duro è giunto al 10° chilometro. Si sprofondava un po’ fino agli ultimi 3 km in discesa che Grilli ha fatto a tutta. A quel punto ha tentato la zampata decisiva superando vari atleti per poi confrontarsi nella volata finale con il brasiliano che ha avuto la meglio per soli 4“.

"E’ stata un’esperienza fantastica – ha ribadito Guerrino – proprio per il contatto con questa realtà mondiale e ho conosciuto il 7 volte campione del mondo di corsa in montagna Marco De Gasperi che ha fatto i mondiali con Alessio (compagno di mille allenamenti quotidiani tra le vette delle Apuane)".

