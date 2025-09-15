Arriva la ‘staffetta al tramonto’ a Marina di Carrara

Marina di Carrara, 17 settembre 2025 – La nuova passeggiata lungomare di Marina di Carrara sarà teatro della Staffetta al Tramonto, una competizione che vedrà protagoniste squadre composte da due atleti, ciascuno impegnato su un tratto di 2,5 km.

La gara, con partenza fissata alle 19, si annuncia altamente spettacolare: il percorso si svilupperà interamente sul Waterfront, regalando ai partecipanti e al pubblico lo scenario unico del tramonto tra i monti e il mare.

L’organizzazione è curata dalla Asd Strafossone e dalla Carrarese Triathlon, con la collaborazione dello speaker Giorgio Malacarni, che animerà l’evento. Ad arricchire il programma, alle ore 18.30 si svolgeranno alcune gare dedicate ai bambini, con distanze proporzionate alla loro età, per coinvolgere anche i più piccoli in una giornata di sport e divertimento. Per informazioni: Sara (333 9555478).