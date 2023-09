Lavoro, manca personale per le imprese della Toscana Nord Ovest

Lucca, 1 settembre 2023 – E’ allarme per le imprese che operano nelle province di Lucca, Massa-Carrara e Pisa. Nel mese di agosto hanno fatto richieste di personale per 4.360 lavoratori. Pur essendo ormai quasi conclusa la stagione estiva - si legge in una nota della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest - la richiesta di personale nel turismo (alloggi e ristorazione), è ancora elevata.

Funziona il traino «dei cantieri del Pnrr, benché anche questi a rischio a causa delle incertezze legate alla copertura finanziaria». Tuttavia, spiega sempre la Cciaa, «si acuiscono le difficoltà di reperimento di personale: spesso mancano figure professionali con elevata specializzazione, soprattutto laureati, oltre al deficit di operai specializzati nei settori economici più rilevanti dell'economia locale e, come detto, nell'edilizia».

I dati sono ricavati dal Sistema informativo Excelsior, secondo un’indagine nazionale realizzata da Unioncamere in collaborazione con Anpal, e sono stati elaborati dalla Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest e dall'Istituto Studi e Ricerche - Isr. «I dati sulla domanda di lavoro - commenta Valter Tamburini, presidente della Cciaa Toscana Nord-Ovest - segnalano come la carenza di lavoratori in settori chiave della nostra economia rappresenti un motivo di forte preoccupazione per le imprese. Non solo manca personale per il turismo e l'edilizia, come era forse lecito attendersi dato l'approssimarsi della fine della stagione estiva e la forte spinta dei bonus fiscali e del Pnrr, ma si fa fatica anche a trovare operai specializzati e tecnici informatici».

«In questo contesto, in collaborazione con la Fondazione Isi e l'Istituto di Studi e Ricerche – conclude la nota – come Camera di Commercio saremo parte attiva al Salone dello Studente in programma il prossimo 27-28 settembre a Carrara. Vogliamo usare questa opportunità per orientare i giovani e le famiglie verso scelte di studio e professionali consapevoli rispetto alle richieste del nostro sistema produttivo».