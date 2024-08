Salt Bae da Bocelli, serata vip con grigliata a Villa Alpebella, la dimora del tenore

Massa, 30 agosto 2024 – Serata speciale a Villa Alpebella, la dimora di Andrea Bocelli e della moglie Veronica Berti. Tanti gli ospiti per gustare la carne grigliata di Salt Bae, al secolo Nusret Gökçe, macellaio turco molto conosciuto per le sue esibizioni sui social. Il modo di tagliare e servire la sua carne è diventato nel tempo un tormentone social.

I suoi occhiali da sole d’ordinanza, anche e soprattutto nei momenti in cui lavora la sua carne, sono ormai conosciutissimi. L’occasione era appunto un party nella dimora del tenore nella sera di giovedì 29 agosto.

La preparazione di Salt Bae è iniziata nel pomeriggio, quando sono stati allestiti i grandi barbecue su cui è stata cucinata la carne. Poi è partita la cottura. Quindi l’immancabile servizio al tavolo, con il taglio e la salatura. Le storie sulla festa hanno fatto il giro dei social. Diversi gli ospiti, tra cui anche Tommaso Mazzanti de L’Antico Vinaio.

Non è la prima volta che Bocelli e Salt Bae si incontrano. E’ accaduto in diverse occasioni pubbliche e nel tempo sono diventati amici. Fino appunto all’organizzazione della serata, ribattezzata “Nothing is impossible”, come ha mostrato lo stesso Salt Bae nei flyer distribuiti ai tavoli.