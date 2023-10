XXXI Premio Internazionale "San Francesco e Chiara d'Assisi" a Massa

Domani alle 10 nella sala del consiglio di Massa il Centro Francescano Internazionale di Studi per il Dialogo fra i Popoli conferirà il XXXI premio internazionale “San Francesco e Chiara d’Assisi”, patrocinato da Ministero, Regione Toscana, Provincia, Provveditorato, Comune di Massa, Diocesi, Massa la Leonessa, Scuola Tessitori di Pace e Società Dante Alighieri di La Spezia. Il Premio, diploma e medaglia del Maestro Roberto Joppolo, è destinato a persone o soggetti che si sono distinti nei loro Paesi, in altri o in ambito internazionale, nei settori educazione e comunicazione, scienza e ricerca, opere o azioni. La presidente della giuria Jutta Sperber, ha decretato vincitori: Vittorino Andreoli, Antonio Avati, Pupi Avati, Giovanna Marini, Miriam Martini e Mons. Domenico Sigalini. Fra Felice Autieri del Sacro Convento di Assisi e il professor Alfonso Marini della Sapienza Università di Roma.