Vola il progetto ’Radiosonde’. Sarà al Festival di Rovereto

LUNIGIANA

Il polo dei Licei Lunigianesi, di cui fanno parte il Liceo classico ’Leopardi’ di Aulla, il Liceo scientifico e delle scienze applicate di Villafranca ’Da Vinci’ e il Liceo delle scienze umane e linguistico ’Malaspina di Pontremoli’, sarà protagonista al Festival nazionale della meteorologia di Rovereto dal 14 al 16 novembre. Per l’occasione sarà presentato il progetto ’Radiosonde’, un’attività a impronta tecnico-scientifica. Il progetto Lunispace, coordinato dal professor Stefano Gaffi, coinvolge alunni e docenti che sono intenzionati ad entrare nel mondo degli studi meteorologici, attraverso metodi progettuali nei quali ogni studente è parte integrante del progetto.

A Rovereto verrà presentato il progetto e la sua replicabilità didattica il 14 novembre alle 16 nella sala conferenze Mart. L’intervento è riconosciuto ai fini dell’aggiornamento per gli insegnanti. Sempre giovedì 14 novembre, nella sede del Museo di Rovereto dalle 9 alle 12 si troverà lo stand per le scuole, gestito dagli alunni del progetto Lunispace. Il giorno successivo alle 9 all’Auditorium Melotti gli studenti lunigianesi terranno una conferenza da titolo: ’Le scuole per il meteo. Dal recupero al lancio di radiosonde nella stratosfera’, modera Marina Baldi (CNR-IBE) con il professor Stefano Gaffi (Licei Lunigianesi). Al termine della mattinata nei giardini del Mart avverrà il lancio della radiosonda meteo.