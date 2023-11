"Vogliamo chiarezza in consiglio"

L’affondo sull’operazione immobiliare prosegue da parte di Nicola Pieruccini: "I due immobiliaristi Arrighi e Orlandi tacciono sulla manifestazione di vendita della sede di Viale Zaccagna, operazione andata deserta, ma da ieri abbiamo appreso che la sede sarà affittata con un contratto di locazione a Baker Hughes-Nuovo Pignone. Più che una mega operazione tra pubblico e privato, sembra una gran fregatura. Anche Gaia infatti obtorto collo dovrà sloggiare dato che è stata automaticamente sfrattata, ma perché gestore idrico dovrebbe lavorare insieme al Comune e Nausicaa per spostare la sua attività? È incapace di trovare una soluzione per conto proprio? Hanno necessità di una mediazione immobiliare da parte del Comune? Non possiamo a questo punto tacere sulla soddisfazione della commissaria Sandra Bianchi mominata dal presidente Eugenio Giani che in questi anni non ha speso un euro per Imm. In conclusione è estremamente sbagliato affidare in mano al mercato settori come le nostre due partecipate, senza pensare invece ad un investimento serio e lungimirante". La Lega invita la sindaca, l’assessore Carlo Orlandi e il presidente Valenti ad intervenire pubblicamente e con trasparenza sulla questione nel prossimo consiglio comunale.