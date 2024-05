Visite, iniziative con gli studenti e convegni

Quella che si apre con l’inizio di maggio nel Comune di Fivizzano va sotto il nome di “Settimana della Memoria“, istituita da diversi lustri dallo scomparso sindaco Paolo Grassi che la ideò nel ricordo delle tante vittime e drammi accaduti nell’ultima guerra nel territorio comunale. L’iniziativa, per il 2024, inizia domani con visite guidate per gli studenti sui luoghi degli eccidi. Nello specifico, i ragazzi delle classi terze delle medie di Fivizzano e Soliera si recheranno a Vinca, mentre quelli delle medie di Monzone e Casola giungeranno a San Terenzo-Bardine. Il giorno successivo, venerdì, al Museo degli Agostiniani dalle 10.30 alle 12.30 gli studenti delle superiori di Fivizzano, dopo i saluti istituzionali da parte del sindaco Gianluigi Giannetti (nella foto), assisteranno a una conferenza avente per tema “Il bombardamento delle Forze Alleate su Fivizzano il 13 Luglio ‘44“ con retrospettive alla luce delle memorie storiche e personali. Con gli interventi di Gianfranco Cozzani, Harry Giannotti e Roberto Oligeri. Domenica nella borgata di Mommio si terrà la commemorazione della prima strage di civili avvenuta sul territorio da parte dei soldati tedeschi (4-5 maggio 1944) con inizio alle 15.30 presso la chiesa parrocchiale di una messa celebrata da don Claudio Fresoli. A seguire, i saluti istituzionali da parte del sindaco e la presentazione del libro “Cinque Terre e Libertà“ (Ed. Cinqueterre) di Attilio Casavecchia. Dialogherà con l’autore Alessandra Pellini e vi saranno letture poetiche di Barbara Trivelli e Francesco Leonardi. Le conclusioni saranno a cura di Roberto Oligeri, delegato alla Memoria del Comune di Fivizzano.