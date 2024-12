Villaggio natalizio da record. Siamo a oltre 7mila visitatori

Grande successo dei ’Luoghi del Natale ’nel centro storico di Massa che hanno accolto già più di 7000 visitatori. Molte scuole e associazioni hanno fatto visita su appuntamento anche la mattina a Babbo Natale. Negozi e locali uniti nell’associazione Centro commerciale naturale ’Massa da Vivere’ hanno contribuito, ideato e realizzato un vero e proprio villaggio di Natale diffuso. Questa domenica oltre a Babbo Natale, Mamma Natale e al Boschetto dei Folletti sono in programma diverse attività tra cui uno spettacolo originale ’Chocoparade’, nato con la collaborazione di Eurochocolate di Perugia, un intrattenimento goloso mai visto prima a Massa. Willy Wonka a bordo della Choco Car accompagnerà i visitatori per le strade del centro storico con la ballerina ’Cioccolatina’ di danza aerea, un simpatico choco-scopritore su trampoli a molla e veri e propri lanci di cioccolata. La compagnia Accademia Creativa in collaborazione con l’Accademia Teatrale Atmo realizzerà una performance itinerante in stile Art Noveau che sfilerà per le strade del centro a partire dalle 15.45.

"Tutti i giorni ci sono iniziative a Massa – dice Elisabetta Zanetti, presidente del Ccn ’Massa da Vivere’ – e giovedì 19 dicembre dalle 21 alle 23 è prevista un’apertura straordinaria dei ’Luoghi del Natale’ dedicata ai più grandi, per permettere anche agli adulti di curiosare nei luoghi arredati e allestiti con cura dai commercianti e magari farsi una foto ricordo con gli amici insieme a Babbo Natale". Molti negozi resteranno aperti. Saranno presenti naturalmente anche elfi, Babbo e Mamma Natale e il tanto amato Grinch. Consigliata anche la visita guidata ’Alla scoperta dei Luoghi del Natale’ con Antonella Aurora Manfredi di ControVentotrekking e Storia (su prenotazione WhatsApp al 347 0372764).

La Casa di Babbo Natale e l’Ufficio Postale degli Elfi in piazza Aranci all’interno di un bosco saranno aperti tutti i pomeriggi fino al 24 dicembre e il Salotto di Mamma Natale in via Cavour e il Boschetto dei Folletti in via Cairoli aspettano i bambini ogni sabato e la domenica pomeriggio. La Tana del Grinch in via Ghirlanda sarà aperta di nuovo venerdì 20 , sabato 21 e lunedì 23 dicembre pomeriggio.

’I Luoghi del Natale’ fanno parte del programma di ’Massa Natale-un incanto nel verde’, un alternarsi di appuntamenti che l’amministrazione comunale, in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo onlus e il Ccn ’Massa da Vivere’ hanno pensato per ricreare in città la magica atmosfera natalizia.