Via Roma indietro di 40 anni . Oggi le ’vasche’ nel corso . Castagne per la festa d’autunno

Oggi doppia festa in centro città: il Ccn ‘Vivi Carrara’ a partire dalle 16,30 organizza la rievocazione delle ‘vasche’ di via Roma in stile anni Ottanta, mentre la Pro loco Carrara propone la sua ‘’Festa della castagna’, che proseguirà anche per tutta la giornata di domani. Colori flou, abiti vintage, orecchini vistosi, capelli cotonati, scaldamuscoli e tutto quello che ricorda i mitici anni Ottanta. Questi gli ingredienti della rievocazione delle vasche, che si preannunciano un successo.

L’idea dei commercianti del Ccn e di riportare gente in città e far capire alle nuove generazioni come ci si divertiva senza tecnologia, semplicemente camminando avanti e indietro per la centralissima via Roma, al tempo salotto buono della città. Bar e ristoranti proporranno menu e cocktails tipici del periodo come per esempio Alexander, Bellini e Rossini. Sarà rievocato anche il negozio del ‘bananaio’, vero punto di riferimento dei ragazzi che facevano le vasche sgranocchiando frutta secca. E così in fondo a via Roma ci sarà una rivendita di sementine, noccioline e altri prodotti essiccati, così da riprendere le usanze dei tanti che gremivano via Roma negli Ottanta e Novanta. Non mancherà neppure il jukebox per riascoltare le canzoni che hanno fatto la storia della musica. I commercianti serviranno in abiti d’epoca e invitano la loro clientela a fare altrettanto. Con l’evento delle vasche il Ccn presieduto da Lucilla Santucci del bar Leon d’Oro di piazza Alberica debutta ufficialmente. Tutti i partecipanti saranno omaggiati con delle spilline ricordo, accessorio indispensabile nell’abbigliamento dei ragazzi di quel tempo. Sarà l’occasione per rivivere un’epoca d’oro e mostrare alle nuove generazioni come via Roma il sabato sera diventava viva e pullulante di giovani di tutte le età.

Passando alla ‘Festa della castagna’ della Pro loco, oggi e domani dalle 10 alle 20 ci saranno diverse attrazioni tra cui vendita di oggetti da collezione e modernariato, artisti di strada, attrazioni per bambini, mercatino dei sapori e dell’arte ingegno, ma anche associazioni di volontariato e di promozione sociale. Centro della festa sarà piazza Gramsci, mentre la parte alta di via Roma ospiterà i mercatini. E poi spazio alle prelibatezze a base di castagne, a cominciare dalle caldarroste. Non è la prima volta che commercianti e Pro loco uniscono le forze per amplificare la portata degli eventi e rendere il centro più attrattivo. Alessandra Poggi