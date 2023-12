UP Chiede Dimissioni di Incoronato: Prefetto Conferma Dubbi

Dopo la dura presa di posizione del Prefetto nei confronti del presidente del consiglio comunale, Agostino Incoronato, Unione Popolare ne chiede le dimissioni. "Non fa altro che confermare tutti i dubbi manifestati in aula: gli atteggiamenti tutt’altro che bipartisan del consigliere Incoronato hanno messo più volte in difficoltà la discussione sottraendo, di fatto, spazi alle opposizioni e ai cittadini". Così il gruppo di commenta la risposta del Prefetto alle osservazioni delle opposizioni sulla presidenza.

"La richiesta della nostra consigliera Daniela Bennati, di sospendere il consiglio comunale per far parlare i grossisti e i loro dipendenti sulla questione Sogegross non fu messa ai voti violando il regolamento e impedendo a degli elettori di potersi esprimere" ricorda Up e ribadisce di non ritenere che Incoronato abbia competenze e capacità per ricoprire il ruolo, invitando i tutti i consiglieri, a valutare "una sua celere sostituzione".