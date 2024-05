Unesco Un bando per creativi da premio

Torna il premio ‘Carrara città creativa dell’Unesco’, il riconoscimento in danaro che dal 2015 premia i giovani scultori emergenti. Il premio giunto alla sua ottava edizione è promosso dal club Unesco ‘Carrara dei Marmi’ in collaborazione con il Comune di Carrara, la Federazione italiana dei club per l’Unesco, la Fonfazione Cassa di risparmio di Carrara e la Fondazione Marmo. Il bando è rivolto a giovani scultori emergenti e studenti delle Accademie italiane e straniere statali o legalmente riconosciute (sezione scultura), e delle scuole d’arte abilitate a corsi di scultura di età compresa tra i 18 anni (compiuti alla data della presentazione del bando), e i 35 anni compiuti o da compiere quest’anno. L’edizione 2024 intitolata ‘Le voci dell’arte: la ricerca dell’armonia tra natura e umanità’, offrirà a quattro giovani artisti un soggiorno gratuito di quattro settimane in uno dei laboratori di eccellenza del territorio. Mentre grazie al contributo della Fondazione Marmo saranno distribuiti premi in denaro. Tremila al vincitore, mille al secondo classificato, e cinquecento per il terzo e quarto posto. I vincitori riceveranno anche attrezzi per lavorare il marmo donati dalla ditta Gino Cuturi. Il progetto ha ricevuto l’alto riconoscimento del presidente della Repubblica.

Le finalità del progetto sono quelle di valorizzare Carrara per il suo marmo e per la cultura che vi orbita attorno, ma anche l’abilità nel saperlo lavorare e trasformare educando i giovani alla pace e al dialogo interculturale. "Il forum internazionale di giovani scultori organizzato dal club Unesco, che rientra tra le azioni ormai consolidate di Carrara Città Creativa – spiega l’assessore alla cultura del Comune di Carrara Gea Dazzi –, rappresenta un tassello importante della vocazione culturale di questa città. Offrire a giovani artisti internazionali la possibilità di esprimersi con la nostra materia, il marmo, e farlo nei nostri studi d’arte, grazie alle maestranze qualificate di artisti e artigiani che operano nel nostro territorio, significa attivare un circuito virtuoso che rende Carrara un laboratorio permanente di scultura, capace di dialogare con il mondo e soprattutto con il mondo culturale dei più giovani. Trovo inoltre molto significativo il tema scelto quest’anno in cui l’arte si lega ai temi della natura e della sostenibilità, così sensibili e urgenti".

"Quest’anno a luglio 350 città creative del mondo si ritroveranno all’annual meeting a Braga in Portogallo per parlare di giovani, creatività e visioni future – aggiunge la focal point Maura Crudeli –. Con grande piacere presenterò questo progetto in quell’occasione perché risponde esattamente alla mission della rete Uccn: creare occasioni di scambio artistico, permettere ai giovani di confrontarsi e fare esperienze innovative intese a capitalizzare il proprio potenziale creativo, fare rete tra i centri di formazione ed istruzione a livello internazionale".

"Sostenere il premio Carrara Città Creativa dell’Unesco – conclude la presidente della Fondazione Marmo Bernarda Franchi –, è per noi un doppio dovere. Da un lato perché è un modo per aiutare i giovani a crearsi una strada, dall’altro perché significa dare un contributo alla valorizzazione culturale e artistica del nostro territorio e della nostra comunità".