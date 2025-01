Un’assunzione in biblioteca: 354 i candidati

Sono 354 gli aspiranti istruttori in corsa per un posto alla Biblioteca comunale ‘Giampaoli’ di Massa e, prima di affrontare le prove d’esame, dovranno superare la preselezione fissata per il 17 febbraio al Palazzetto dello Sport di Via degli Oliveti. Non hanno passato l’ammissione invece altri venti candidati. Tante le domande arrivate per tentare di guadagnare un’assunzione a tempo indeterminato come istruttore di biblioteca, categoria giuridica c. E per la preselezione la Ales Srl, alla quale il Comune di Massa l’ha affidata, i 354 candidati devono presentarsi alle 9.30 del 17 febbraio, con documento di riconoscimento e codice assegnato alla domanda di partecipazione al concorso. Per la prova saranno divisi in due sessioni.