Un sostegno per il Senegal. La missione di Bonetti

Aiutare l’Africa. L’associazione Gocce di Sorriso, in questo momento, è in missione in Senegal, precisamente nel villaggio di Kouthiaba. Ogni giorno i volontari visitano villaggi diversi: da un lato c’è il team sanitario, che si occupa di svolgere le visite mediche nei villaggi più remoti, dall’altro lato il team della logistica si interfaccia con i capi villaggio e le varie autorità per definire nuovi progetti e verificare l’andamento di quelli già in atto.

A guidare il gruppo c’è Massimo Bonetti, medico cardiologo che ha messo il suo lavoro a disposizione delle persone in difficoltà. Si è avvicinato al volontariato fin da giovanissimo, in oratorio, a Milano, in qualità di educatore, seguendo alcuni anni i percorsi educativi con iniziative in ambito sociale e sportivo. E non si è più fermato. Vive in Lunigiana e almeno una volta l’anno va in missione con altri volontari del gruppo. L’associazione è nata nel 2018, con particolare attenzione ai Paesi in via di sviluppo, e, oltre alla cooperazione internazionale, ha uno scopo educativo rivolto in particolar modo ai giovani. Tra i diversi progetti portati avanti in Senegal, con il supporto di molte associazioni, c’è anche la costruzione di una piccola scuola per i bimbi più piccoli nella savana e un centro polifunzionale, ‘Neppekobokk’, che significa ‘Per tutti’, e ancora la raccolta farmaci e visite gratuite durante le missioni.

Adesso un nuovo progetto: durante la visita al villaggio di Face Thiekene, bruciato poco prima di Natale 2024, l’associazione ha aperto una raccolta fondi per aiutare la comunità a ricostruire i tetti delle case, andati perduti durante l’incendio. In vista della prossima stagione delle piogge è necessario che le famiglie abbiano nuovamente riparo. Precisamente, 13 famiglie hanno perso i tetti delle proprie case, per un totale di 33 tetti bruciati. Attraverso la raccolta fondi, i volontari compreranno - possibilmente prima di tornare in Italia - il materiale necessario alla ricostruzione dei tetti, da donare al villaggio. La raccolta fondi è stata lanciata martedì sera, con l’obiettivo di raccogliere 4mila euro. La risposta dall’Italia è stata incredibile, in poco più di 24 ore sono stati raccolti più di 2mila euro. "Ringraziamo - hanno scritto i volontari in una nota - ogni persona che ha deciso di donare a sostegno di questa importante campagna, aiutando concretamente molte famiglie a trovare una nuova stabilità".