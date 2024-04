Un legale per seguire la Bolkestein

Palazzo civico cerca consulenti demaniali per eseguire la direttiva Bolkestein. L’incarico avrà una durata triennale e sarà assegnato con gara. Il supporto servirà a seguire i procedimenti sanzionatori per occupazioni abusive del demanio marittimo, aggiornare l’amministrazione sulle novità che riguardano gli sviluppi delle concessioni demaniali marittime in essere, ma soprattutto la questione del rinnovo delle concessioni demaniali marittime, che scadranno al 31 dicembre. L’importo per l’incarico è di 8mila euro all’anno per un totale di 24mila euro. Tra i requisiti richiesti ci sono l’iscrizione e l’esercizio della professione di avvocato da almeno 10 anni, e l’esperienza nella materia del demanio marittimo da almeno 5 anni. Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentata solo ed esclusivamente attraverso la piattaforma Start, entro e non oltre il termine perentorio delle 12 di venerdì 12 aprile, utilizzando l’apposito modello denominato ‘Istanza manifestazione di interesse’, disponibile nella documentazione di gara consultabili sul sito http://start.toscana.it.