Un connubio tra ambiente e pietanze

L’Osteria da Bussè 1930, a fianco del Duomo ha una storia lunga quasi un secolo. Attualmente a gestirla sono i fratelli Lardera, che dopo esperienze milanesi hanno deciso di trasferirsi in Lunigiana dove ha avuto origine un ramo della famiglia. L’obiettivo conservare tutti i menù tradizionali della trattoria che aveva salvato i testaroli dall’estinzione, con l’aggiunta di novità legata al turn over in cucina. L’esordio è stato molto buono puntando ad una grande qualità nell’ interpretare nel modo migliore il connubio tra ambiente, cucina ed accoglienza.