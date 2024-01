"Ugo Pisa, serve chiarezza"

"Si può effettuare la demolizione di alcuni edifici sulla base di una relazione sismica e di staticità che ne riguarda uno solo?". Lo domanda il Comitato Ugo Pisa dopo aver studiato le carte che sostengono la demolizione dello storico complesso.

Secondo il Comitato, infatti, la relazione della ditta incaricata da palazzo civico, Eulink consulting spa, sarebbe stata effettuata "solo su uno degli edifici che fanno parte della colonia ed esattamente quello che si trova sul lato mare".

Il comitato prosegue nella sua analisi: "Ci domandiamo allora, e lo domanderemo anche agli uffici nazionali competenti e a chi adesso sta controllando la validità e regolarità della documentazione presentata dalle ditte che hanno vinto gli appalti, se sia possibile demolire edifici sulla base di una relazione relativa ad un altro. E ci chiediamo come sia possibile che sia stato commesso dall’amministrazione un simile errore. Speriamo che la demolizione venga bloccata in tempi rapidi – conclude il comitato nel suo intervento – e che chi abbia delle responsabilità in tal senso, ne renda conto".