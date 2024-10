Trionfo alla maratona di Cardiff. Tre super medals a Gragnola

Un grande traguardo, quello tagliato da tre atleti lunigianesi domenica scorsa in Inghilterra, esattamente nella città di Cardiff nel Galles dove si è corsa una ’Super Halfs’, una gara internazionale di maratona. I tre atleti sono di Gragnola nel Comune di Fivizzano e precisamente: Fabio Fabiani da Cortila, Tognari Roberto ed Alessio Cortili i quali nell’aprile del 2022 hanno iniziato la loro avventura con la mezza maratona di Praga in Repubblica Ceca, proseguendo con Lisbona, nel marzo 2023 in Portogallo, in Danimarca a Copenaghen nel settembre 2023, a Valencia in Spagna nell’ottobre dello scorso anno ed adesso a Cardiff. Cosa sono le Super Halfs? "Si tratta di una serie di 5 mezze maratone, le più prestigiose e partecipate d’Europa: Praga, Lisbona, Copenaghen, Cardiff e Valencia – afferma Fabio Fabiani – e per completare il circuito devono essere terminate in qualsiasi ordine ma con un termine di 36 mesi, a partire dalla data della prima completata. Al traguardo dell’ultima gara, si riceve la Super Medal. Noi tre, siamo stati fra i primi 20 atleti in Italia a conquistarla. Un viaggio bello ed interessante – commenta ancora Fabiani – durato due anni e mezzo che ci ha permesso di conoscere molte persone, luoghi e realtà nuove e vivere scenari unici, proiettandoci verso nuove mete".

Roberto Oligeri