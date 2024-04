Tre ’runners’ protagonisti alla mitica Maratona di Londra

Il sogno dei ’runners’ del territorio – Fabio Fabiani e Roberto Tognari, entrambi di Fivizzano e del sarzanese Davide Fagandini – continua per inseguire l’obiettivo del cuore: prendere parte alle Six Major Marathon, partecipazione diretta alle 6 più prestigiose maratone al mondo. Dopo New York e Chicago, ecco i tre atleti di rientro da Londra dove, assieme ad altri 55mila partecipanti da ogni angolo della Terra (670 italiani) hanno partecipato alla competizione svoltasi la scorsa settimana nella capitale britannica. "Nonostante il vento gelido l’atmosfera era spettacolare - dice Fabiani - abbiamo vissuto emozioni uniche, con paesaggi e pubblico fantastici, organizzazione perfetta. Una gara che ha visto segnare il nuovo record del mondo femminile nella maratona per merito della keniana Peres Jepchirchir, che l’ha conclusa con il tempo di 02:16:16. Terminata anche questa stimolante e positiva esperienza, il prossimo Settembre con Davide e Roberto si vola alla volta di Berlino. Ed il nostro sogno continua…".

R.O.