Torna ’Lunigiana world’. Il calendario solidale tra pievi e antichi santuari

Anno di Giubileo, anno di pievi e luoghi dello spirito. Lo conferma il nuovo calendario realizzato da Lunigiana World, Farfalle in Cammino - Lunigiana - Tuscany Sigeric - Servizi per il turismo con il supporto di Studio Arx - Marco Tonelli architetto e Banca Mediolanum. Quest’anno il calendario è dedicato interamente al nostro territorio, con immagini di pievi o santuari e anche alcune note per conoscerne le curiosità. Nelle foto buona parte della nostra Lunigiana. Chi lo acquisterà, oltre a conoscere meglio il nostro territorio, compirà un bel gesto di solidarietà, visto che il gruppo ha deciso di sostenere nuovamente l’Aldi, Associazione lunigianese disabili e il suo progetto del ‘Dopo di noi’. ‘Lunigiana world’, lo ricordiamo, è un’applicazione ideata e realizzata dal villafranchese Federico Palermitano e dal bagnonese Maurizio Veroni. Semplice e molto intuitiva, mappa centimetro per centimetro la Lunigiana, senza trascurare nulla, tradizioni comprese. I due hanno girato l’intera Lunigiana, conoscendo angoli suggestivi, borghi, ponti, fiumi. L’applicazione nasce dall’amore per il territorio in cui sono nati, vivono e lavorano, col tempo hanno inoltre iniziato una collaborazione con la project manager Costanza Iannuzzi. Non è il primo calendario ideato da loro, in passato infatti si sono dedicati a scatti delle tradizioni di Lunigiana, coi loro protagonisti e ai corsi d’acqua, tra torrenti e cascate di Lunigiana. Il ricavato sarà poi donato a Paolo Bestazzoni, presidente dell’Aldi, per il progetto del ‘Dopo di noi’. Obiettivo dare un futuro, una casa da vivere a quelle persone con disabilità che per vari motivi si ritrovano da sole nella vita. Gli introiti della vendita del calendario andranno infatti a sostenere le spese per completare il progetto della casa realizzata a Filetto di Villafranca, come già avvenuto negli anni passati. "Siamo in consegna con i calendari – dicono i promotori – pur tra mille impegni di lavoro, non potevamo interrompere il nostro calendario che vi farà compagnia per i prossimi 365 giorni. Quale tema migliore se non chiese e pievi con l’imminente Giubileo? E come non aiutare l’Aldi di Paolo Bestazzoni?".

Il calendario si può acquistare al Sigeric Point di Pontremoli, per info contattare il numero 389/3126231 (Federico).

Monica Leoncini