Torna il fascino della lizzatura storica. L’antico trasporto dei blocchi di marmo

di Angela Maria Fruzzetti

Torna a Resceto la rievocazione storica della Lizzatura del marmo, giunta alla terza edizione dopo la ripresa con l’associazione Resceto Vive. La lizzatura è l’antico metodo di trasporto dei blocchi di marmo, imbrigliato tra possenti cavi d’acciaio e appoggiato sopra le lizze di legno (i parati). Utilizzando una sapiente e rodata tecnologia essenziale, sfruttando le leggi della fisica, con coraggio e abnegazione, i 13 lizzatori dell’associazione Resceto Vive porteranno circa 16 tonnellate di blocchi di marmo ai piedi della storica via Vandelli, nell’emozione del suono umano che accompagna le lizze ed il sibilo dei cavi d’acciaio tipici della discesa. Dunque, si rievoca l’ antico metodo per trasportare il marmo dalla cava al poggio caricatore, attivo fino agli anni Sessanta; metodo che è diventato memoria per cui il bisogno di rievocarlo, per non dimenticare le fatiche dei nostri avi e ricordando anche il sangue di molti che in quelle montagne sono rimasti. Sabato a partire dalle 17 la Compagnia di lizza di Resceto, sotto la regia dell’associazione Resceto Vive, offrirà questo spettacolo unico al mondo. Per partecipare non è necessaria la prenotazione. E’ consigliato un abbigliamento sportivo e scarpe da trekking.

Umberto Bonini, Riccardo Fialdini, Daniele Gizzi, Morris Fazzi,Guido Bertuccelli, Paolo Baldini, Giorgio Baldini, Michele Matelli, Raffaele Baldini, Mirko Giannaccini, Matteo Tonante, Ottorino Fialdini, Filiberto Baldini sono i protagonisti della compagnia di lizza 2024. Per rendere più accogliente il paese, i volontari dell’ associazione Resceto Vive hanno pulito i bordi della strada tra Gronda e Resceto. Dunque la macchina organizzativa è a pieno regime e la Compagnia di Lizza è carica e pronta a far stridere 16 tonnellate di marmo sopra i parati davanti agli occhi del pubblico presente all’imperdibile evento dell’estate apuana. Il problema della ztl e dei parcheggi è stato superato: grazie ad un accordo con il Comune di Massa e la Polizia Municipale, via Alta Tambura sabato resterà aperta. Sarà attivo ogni 15 minuti un bus navetta gratuito a 2,5 km dal paese (sopra l’abitato di Gronda) che si potrà raggiungere liberamente, in coerenza con l’ordinanza che sospende temporaneamente il divieto di transito tra Ponte di Forno e Gronda, in occasione della Lizzatura.