Torna ’Farmaco sospeso’. Scatta la raccolta fondi per acquistare medicine in favore dei più fragili

Donare ai bisognosi in farmacia per garantire loro cura e benessere. Parte l’iniziativa ’farmaco sospeso’ con l’obiettivo di contribuire al contrasto della povertà sanitaria, facilitando l’accesso alle cure alle persone in situazione di fragilità sociale ed economica. Da domani tutti i cittadini verranno infatti invitati a contribuire attraverso una raccolta fondi da utilizzare per l’acquisto di medicinali, prodotti per l’alimentazione e per l’igiene e la pulizia della persona necessari all’assistenza delle persone in carico ai servizi sociali del comune e accolte dai centri della Croce Rossa Italiana e dalle associazioni aderenti.

"Un’iniziativa – ha illustrato il presidente uscente di Croce Rossa Massa Carrara, Giorgio Ricci, vero promotore dell’iniziativa – progettata assieme a Federfarma Massa Carrara e che si basa sui valori di solidarietà e di cura del territorio a noi tanto cari, un modo per combattere la difficoltà di accesso a terapie e presidi sanitari che sempre più famiglie in condizione di fragilità stanno sperimentando senza trovare aiuti concreti. Forti del supporto delle farmacie di Massa, Carrara e Montignoso e dei loro servizi sociali comunali, delle associazioni ed enti coinvolti, nonché al buon cuore dei cittadini, possiamo finalmente offrire uno strumento che sicuramente contribuirà a migliorare le condizioni sanitarie delle oltre 250 famiglie che seguiamo costantemente. Dopo questa prima fase, estenderemo l’iniziativa alle farmacie della Lunigiana con l’obiettivo ultimo di coinvolgere tutta la rete sociale della provincia e aiutare così nel tempo il maggior numero di famiglie possibile".

"Siamo ben lieti di abbracciare questo progetto – è intervenuto il presidente di Nausicaa, Antonio Valenti – che si affianca alle nostre iniziative gratuite di prevenzione proprio per il suo alto valore sociale che dà continuità all’impegno profuso sul territorio. Metteremo quindi a disposizione le nostre sette farmacie comunali per sensibilizzare più persone possibile sull’importanza della donazione di farmaci e presidi per la salvaguardia della fascia più debole della popolazione".

Grazie alla collaborazione di Federfarma e dell’Ordine dei Farmacisti Massa Carrara, del Comune di Massa e di Nausicaa, il progetto ha coinvolto finora tutte le 10 farmacie comunali di Massa e Carrara e 21 farmacie private di Massa, Carrara e Montignoso, riconoscibili dal logo dell’iniziativa esposto.