‘Tirrenica’ nel segno di Pantani. La ciclopedonale del Cinquale porterà il nome del campione

Porterà il nome del leggendario campione del ciclismo Marco Pantani la ciclopedonale tirrenica di Cinquale. Il Comune di Montignoso ha fissato per mercoledì alle 15, la cerimonia di intitolazione. E l’iniziativa coincide con il ventesimo anniversario dalla fine dell’uomo e l’inizio del mito: rappresenta un omaggio sentito a una figura che ha segnato la storia del ciclismo italiano e internazionale. La collaborazione dell’amministrazione comunale con la Fondazione Marco Pantani Onlus negli ultimi anni ha reso possibile la realizzazione del progetto, che testimonia la gratitudine e la vicinanza di Montignoso alla memoria di Marco Pantani.

"Fin da subito abbiamo creduto nell’importanza di questo atto, verso un uomo sensibile, schietto e con una visione assai più acuta rispetto ai colleghi, su realtà e problemi dello sport e non solo, che se da una parte lo posero ulteriormente a riferimento, dall’altra gli crearono l’invidia dell’ambiente, nonché un palpabile fastidio tendente all’avversione nelle autorità sportive italiane – commenta la dirigente Nadia Bellè –. L’intitolazione è un gesto di riconoscimento al pirata e di vicinanza alla Fondazione Marco Pantani e alla mamma Tonina Belletti, che invierà un video messaggio non potendo presenziare". Percorso di riconoscimento, verso il pirata, iniziato 5 anni fa in stretta sinergia tra il Comune di Montignoso, il gruppo sportivo Buffoni e la Fondazione Marco Pantani, quando è stata istituita in una gara ciclistica internazionale Juniores denominata Trofeo Buffoni - Coppa Comune di Montignoso - Gran Premio Linea Gotica la prima maglia “Cima Pantani” . "Con l’intitolazione a Marco, vogliamo rendere ricordo, agli occhi di tutte le persone che percoreranno la ciclabile del Cinquale, di un uomo lanciato in orbita e poi fatto schizzare velocemente nella vergogna dai maggiori organi di stampa, fino all’inammissibile damnatio memorie".La collaborazione della ProLoco Montignoso, guidata da Mario Angeloni ha arricchito ulteriormente l’evento.

L’appuntamento è quindi alle ore 15 di fronte al Bagno Comunale di Cinquale, dove sarà svelata la prima targa commemorativa. Seguirà una ciclo-camminata lungo l’intero tratto, accompagnati dai ragazzi delle associazioni ciclistiche della provincia di Massa Carrara, fino alla scoperta della seconda targa di fronte al Bagno Solemar. Alla cerimonia presenzieranno, oltre alle autorità locali e ai rappresentanti della Federazione ciclistica italiana, anche ex ciclisti che con Pantani hanno condiviso le fatiche durante le gare.