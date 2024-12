Terrore in famiglia. Picchia l’anziano padre. Arrestato dai carabinieri

Maltrattamenti fisici e psicologici contro il padre anziano e violazione delle misure cautelari. Una storia che lascia profondamente colpiti, vista la presenza di una persona oggettivamente con problemi, che non riesce a difendersi da sola. Poi, se è il figlio il responsabile della violenza, la cosa assume dei connotati ancora più drammatici.

Finisce in manette un 36enne di origini nordafricane fermato dagli agenti dei carabinieri ad Aulla. L’uomo, con al suo attivo diversi precedenti penali, era sottoposto alla misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali con obbligo di permanenza notturna nel suo domicilio, ma nonostante la sua condizione, nei primi giorni di dicembre era stato denunciato dai militari della bassa Lunigiana che, a seguito di indagini avviate su segnalazione di sanitari, avevano scoperto che aveva aggredito verbalmente e fisicamente il proprio padre convivente di 75 anni, originario del Marocco.

L’uomo anziano, a causa dei maltrattamenti, aveva dovuto far ricorso alle cure mediche al pronto soccorso per le abrasioni subite. Ai medici il 75enne aveva riferito di essersi procurato da solo quelle ferite a causa di una caduta accidentale, senza quindi menzionare il figlio e i maltrattamenti subiti.

Dagli accertamenti è emerso inoltre che l’arrestato, già dalla scorsa estate, si era reso autore di analoghi maltrattamenti fisici e psicologici nei confronti dell’anziano padre che, tuttavia, agli operanti, ha negato di aver subito dal figlio.

Questo affetto paterno, teso dunque a celare gli atti violenti che il 36enne infliggeva al padre, non ha fermato i carabinieri che hanno proseguito le loro indagini per fare piena luce sull’accaduto, anche proprio per difendere la sicurezza dell’anziano genitore.

Visto il particolare comportamento sicuramente da fermare sul nascere, l’Autorità Giudiziaria ha emanato il provvedimento di sospensione provvisoria dell’affidamento in prova ai servizi sociali. L’uomo è stato tratto in arrestato dai carabinieri ad Aulla ed è stato portato dai militari alla casa circondariale di Massa.