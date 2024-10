Taglio del nastro di Ponte vecchio : "Percorso per il turismo lento"

In occasione della Castagna racconta l’amministrazione ha voluto inaugurare, alla presenza della cittadinanza, il nuovo percorso che collega Licciana al Piano. Un evento che ha voluto dare risalto alla conclusione dei lavori relativi al progetto di valorizzazione in termini di pubblica utilità delle aree boscate nel capoluogo e in area Parco Appennino Tosco-Emiliano nel Comune di Licciana Nardi. Gli interventi, interamente finanziati con Fondi Europei PSR attraverso la misura 8.5, sono volti a migliorare e a tutelare l’importante patrimonio naturale, garantendone la piena fruibilità alla collettività ed esaltando il valore sociale, turistico ed ambientale che questi meravigliosi luoghi sono in grado di offrire. "Fondamentale l’opera di recupero del Ponte vecchio di origine romanica sul fiume Taverone, – commenta il sindaco Renzo Martelloni – simbolo di questo nuovo e bellissimo percorso che arriva in località il Piano. L’obiettivo era di valorizzare e restituire alla comunità non solo aree boscate con funzione ricreativa, ma anche didattica e culturale in grado di dare risposte concrete al tema del turismo, soprattutto quello slow. Un investimento in cui abbiamo creduto sin da subito – continua il primo cittadino – e che offre una nuova opportunità a tutti, turisti e residenti, per godere delle bellezze e delle opportunità che offre il nostro territorio. Proprio vicino al ponte, inoltre, il Comune ha recuperato un antico lavatoio ora in gestione alla comunità del Piano. Ringraziamo tutti i cittadini che hanno partecipato all’inaugurazione e in particolare i residenti del Piano per l’accoglienza calorosa e conviviale a base di prodotti tipici locali".

Nel dettaglio, il progetto ha previsto: oltre alla pulizia dei sentieri, il ripristino di vecchi ciottolati con nuovi ciottolati, la realizzazione di nuove strutture di protezione quali staccionate, corde e corrimano, aree di sosta con panchine, palificate in legno, miglioramento punti di ristoro e punti di osservazione, installazione di cartellonistica e segnaletica informativa attraverso l’inserimento di bacheche e pannelli, il tutto per un investimento di circa 125mila euro.