Super cassaforte. I ladri fuggono via a mani vuote

Per una volta tanto, a quanto sembrerebbe, gli svaligiatori di case che da tempo imperversano in tutta la Lunigiana, rubando in appartamenti e ville, questa volta sarebbero stati gabbati dalla malasorte, tornandosene a mani vuote. Mercurio, l’antico dio dei ladri nella mitologia greco-latina, non li ha assistiti nella loro ultima scorreria, quando sono riusciti a penetrare in una casa di Fivizzano, affacciata sulla centrale via Roma, forzandone

la porta. A quanto risulterebbe, i malfattori avrebbero tentato di forzare la cassaforte per scappare con il bottino, ma senza alcun risultato. La cassaforte infatti, seppure danneggiata, ha resistito al flessibile. A quel punto i ladri sarebbero fuggiti a mani vuote. A dare l’allarme il padrone di casa che ha allertato il 112.

Roberto Oligeri