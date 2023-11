Studenti “On board” per imparare i mestieri del settore nautico

Il progetto di orientamento scolastico dedicato alla nautica che mette insieme Comune di Massa e Yachtalia si farà: ‘On Board!’ ha infatti ottenuto l’approvazione dall’Autorità per la partecipazione del Consiglio Regionale della Toscana assieme ad un contributo di 11.700 euro. Un progetto già presentato nel 2022 ma rimasto in un cassetto. Il sindaco ci ha riprovato quest’anno e stavolta è arrivato in porto. Un percorso partecipativo per coinvolgere giovani, rappresentanti delle istituzioni, manager del settore nautico, esperti in politiche giovanili, istituzioni scolastiche del territorio, rappresentanti della società civile e dell’associazionismo, sviluppando una strategia in più fasi. La prima fase sarà in collaborazione con le scuole secondarie di Massa e con numerose aggregazioni giovanili attive sul territorio tramite un percorso di ascolto e partecipazione. E’ prevista un’indagine strutturata in numerose aziende nautiche i cui risultati saranno confrontati con le rilevazioni in scuole e aggregazioni giovanili. Poi nell’ambito di tavoli di confronto, interverranno attivamente numerosi manager del settore nautico che occupano posizioni diverse nelle aziende del territorio, oltre a esperti di politiche giovanili e rappresentanti delle istituzioni territoriali che potranno confrontarsi per mettere a fuoco le reali prospettive di sviluppo.

E’ previsto anche un confronto mediato da esperti dell’Università di Pisa e centri di ricerca della Toscana, per individuare le aree di potenziale intervento. Il report finale consentirà al Comune di intraprendere politiche partecipative innovative rivolte ai giovani non adeguatamente attratti dal settore nautico. "Intendiamo mettere in campo il primo di tanti progetti che mirano a supportare i nostri giovani nella scelta del proprio percorso lavorativo e dall’altro provare ad accorciare la distanza tra domanda ed offerta di lavoro – conclude il sindaco –. E’ necessario impegnarsi per creare un tessuto lavorativo locale sano e di qualità, tutte le componenti devono fare squadra".