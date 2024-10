Stalla oltre il fiume: "Gli animali isolati quando è in piena"

La stalla oltre il fiume: capi di bestiame isolati e senza mangiare a causa delle intense precipitazioni. Ancora una volta da Resceto arriva un sos: "Quando piove tanto il fiume si ingrossa e non è possibile passare dall’altra parte per raggiungere la stalla – spiega il pastore Dario Fialdini (nella foto), titolare dell’omonima azienda agricola –. Il sentiero diventa un fiume in piena e gli animali (pecore, capre e cani) sono dall’altra parte e non è possibile andare a governarli. Da oltre 40 anni ho quella stalla oltre il fiume e le richieste di aiuto non sono mancate. Purtroppo a oggi non ho visto ancora nulla. Gli animali sono rimasti anche due giorni senza essere governati, a digiuno, causa delle piene quando piove sui monti. E’ una situazione drammatica, denunciata più volte. E’ stata messa una fune d’acciaio alla quale sostenersi durante l’attraversamento, in caso di piena, ma davvero non possiamo rischiare la vita, non me la sento. Dispiace, però, far patire la fame agli animali".