Stadio, 600 tifosi in più. Un’ordinanza aumenta la capienza al ‘dei Marmi’

È alle stelle l’attesa per la sfida casalinga Carrarese-Mantova, con fischio d’inizio alle 15 di domani finalmente allo Stadio dei Marmi. In queste ore i tifosi sono al lavoro per perfezionare i cori e realizzare gli striscioni a sostegno dei ragazzi di mister Antonio Calabro. In città i tifosi non parlano d’altro, così come sui social, e si preparano a vivere l’esordio casalingo della Carrarese in serie B nel rinnovato impianto sportivo. Attesa alle stelle e tanta voglia di vincere con centinaia di biglietti e abbonamenti venduti. Intanto in vista del match della nona giornata del campionato di serie B, la sindaca Serena Arrighi ieri ha firmato un’ordinanza per aumentare di 600 posti la capienza del settore unico. Nello specifico 8 portatori di handicap (motulesi) e 8 accompagnatori in piedi per il lato Sud della tribuna, 1.980 spettatori nel settore unico, costituito dalla gradinata lato Viareggio più 2/5 della curva Nord, 620 spettatori nella curva Sud, e 978 di cui 42 addetti ai lavori in tribuna.

La capienza complessiva dello stadio è stata determinata in numero massimo di 4.194 spettatori. Nel settore unico 2.580, nel settore ospiti curva Sud 620, nel settore rettilineo 16 e in tribuna 978. In vista di questo attesissimo incontro calcistico, giovedì pomeriggio la squadra apuana si è allenata al ‘dei Marmi’ contro la Primavera 3. Tutti i tifosi non vedono l’ora di sedersi in uno stadio che dopo tanta attesa può finalmete ospitare incontri della categoria B, con un manto di erba sintetica nuovo, tornelli, nuovo impianto di illuminazione, sala stampa riattrezzata completamente, i giocatori potranno invece usufruire di spogliatoi arredati ex novo.

Dopo 76 anni, la Carrarese potrà di nuovo disputare una partita di B in casa grazie al grande sforzo dell’amministrazione comunale, che da giugno a oggi ha investito per l’adeguamento dello Stadio dei Marmi circa 2 milioni di euro. Tantissimi gli interventi di cui si è occupato il Comune per rispettare le richieste avanzate dalla Lega di Serie B all’indomani della promozione dello scorso 9 giugno. La sindaca Serena Arrighi nei giorni scorsi ha anche annunciato che i lavori per migliorare lo Stadio non sono ancora finiti. "Stiamo lavorando per la definitiva apertura di tutta la curva Nord, in questo caso la strada da percorrere è chiara e gli incarichi sono già stati assegnati – ha spiegato la prima cittadina –, ma bisognerà attendere ancora qualche settimana per realizzarli, nel frattempo siamo pronti a fare quanto possibile per permettere al maggior numero possibile di tifosi di assistere alle prossime gare".

Nelle prossime settimane invece si procederà con la realizzazione dell’ultima via di fuga, necessaria alla completa riapertura della curva Nord, e al miglioramento del settore disabili con una nuova pensilina in rettilineo. Il progetto è stato approvato le risorse già stanziate, ed è già arrivato anche il materiale necessario a realizzare l’intervento.

Alessandra Poggi