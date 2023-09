Sportivo massese Premiati i migliori dell’anno

Sala consiliare del Comune di Massa gremita per la "Giornata dello sportivo massese". L’annuale cerimonia di premiazione, allestita magistralmente dalla sezione ’Bacchilega-Targioni’ dei Veterani dello Sport presieduta da Mauro Balloni, ha trovato al solito pieno supporto da parte dell’amministrazione. Si è trattato di una bella vetrina per il mondo dello sport, comprese le discipline meno reclamizzate, con premi per atleti, dirigenti e giornalisti. I vertici locali e i rappresentanti nazionali dell’Unvs hanno fatto da padroni di casa assieme alle istituzioni, in primis il sindaco Francesco Persiani e il presidente della Provincia Gianni Lorenzetti.

Il premio "Sportivo massese dell’anno" non poteva che finire nelle mani del plurititolato velocista Samuele Ceccarelli, campione di fama internazionale. Il riconoscimento è stato ritirato dal padre Corrado. Il premio "Atleta massese dell’anno" è andato, invece, al giovane Luca Arrighi, pluricampione italiano, europeo e mondiale di tiro a segno. L’arciere Stefano Cini ha ricevuto il premio "Veterano massese dell’anno" e il decano delle arti marziali Francesco Bertuccelli il premio "Città di Massa".

Nella sezione "Premi speciali" oltre ai soci Veterani, Giuseppe Roni, Agas Baldi e Adriano Giannetti, sono stati insigniti Diego Vitale (premio alla dirigenza), Paolo Barghini (premio allo sport), Gianluca Bondielli e Alessandro Tabarrani (premio al giornalismo), Fabio Cristiani (premio all’arte), Ernesto Lunardini (premio alla carriera). Il momento più toccante è stata la commossa dedica dell’amico e collega Alberto Sacchetti (premio alla carriera) al genero Massimiliano Maionchi, scomparso nei giorni scorsi.

Questi gli altri premiati. Atletica Leggera: Matteo Leverotti, Margherita Cibei, Marina Mariottini, Runnerini Doc. Asd Afaph. Pattinaggio: Skating Club Massa. Tennis: Gabriele Landucci. Tiro a Segno: Alessio Arrighi. Tiro con l’arco: Fosco Bellè, Valter Basteri. Ballo: Caribe Loco. Arti Marziali: Giacomo Serrao. Ciclismo: Franco Capitani e Marco Lemmetti. Pallavolo: Pallavolo Massa Carrara squadra maschili Under 15, Under 17 e Under 19; Robur Massa, Mise Volley Massa. Equitazione: Centro Ippico Apuano. Scherma: Schermistica Malaspina. Campioni italiani Veterani di tennis over 60: Roberto Mussi, Gianni Perfetti, Vincenzo Piazza, Franco Veschi. Campioni italiani di tennis over 70: Giancarlo Ardesi, Lafio Caramaschiu, Marco Polacci, Antonio Ramacciotti. Campionesse italiane dei Veterani di pallavolo: Vincenza Aliboni, Silvia Angelini, Claudia Benedetti, Francesca Bertelloni, Barbara Bertolucci, Raffaella Buccelli, Paola Cordiviola, Roberta Dadà, Laura Frediani, Chiara Lori, Francesca Nicolini, Stefania Piccinini, Stefania Pilli, Alessandra Tomaino, Nicoletta Roni. Campioni italiani Veterani di ciclismo: Tiziano Castagna, Luca Iacopini, Matteo Marcheschi. Campionessa italiana Veterani di mezza maratona: Daniela Alderici. Campioni italiani Veterani di mezza maratona: Alessandro Beani, Ermanno Cervone. Campioni italiani Veterani di tiro con l’arco: Fosco Bellé, Andrea Ceccarelli, Stefano Cini. Campione italiano Veterani di tiro a volo: Federico Giannini. Campioni italiani Verterani di nuoto: Giulio Barlucchi, Alessandro Petrillo e Roberto Rinaldi.