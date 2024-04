Spaccia cocaina in centro. Arrestato dai carabinieri

Sono marito e moglie i due carabinieri di Massa che, liberi dal servizio, hanno arrestato in pieno centro un giovane di origine maghrebina per spaccio di droga. I due militari - entrambi fuori servizio - che nel tardo pomeriggio dello scorso lunedì si trovavano nel centro di Massa per una passeggiata nelle vie dello shopping, hanno visto un passaggio sospetto tra un uomo e una donna a pochi metri da loro. Dopo un rapido cenno di intesa, hanno seguito i due, ben consapevoli di aver appena assistito ad un episodio di spaccio di droga.

È iniziato quindi un pedinamento che li ha portati fino all’ingresso di un negozio dove i due sospetti si sono intrattenenuti con altri avventori; nel frattempo, i due militari hanno allertato, tramite la centrale operativa del Comando provinciale di via XXVII Aprile, i colleghi del nucleo Radiomobile per avere supporto. Pochi minuti dopo, con l’aiuto del personale in divisa, hanno perquisito le due persone. Gli esiti del controllo hanno confermato quanto ipotizzato nell’immediatezza, quell’uomo aveva venduto una dose di cocaina, trovata in possesso della donna, ricevendo in pagamento la somma di 30 euro, effettivamente trovata in possesso al maghrebino.

Lo straniero, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato per spaccio di stupefacenti in flagranza e ristretto nelle camere di sicurezza della caserma in attesa di essere sottoposto, nel contradditorio tra le parti, alla convalida dell’arresto, mentre per la donna è scattata una segnalazione amministrativa alla Prefettura. L’indomani, nelle aule del Tribunale di Massa, si è tenuta l’udienza, al termine della quale il giudice, dopo aver ascoltato le motivazioni a difesa dell’imputato, ha convalidato l’arresto applicando allo straniero la misura cautelare del divieto di ritorno nel territorio della provincia e rinviando ad altra data il giudizio di merito.