‘Sot’ l’ Steda d’ Tora’n’ , il premio dialettale apre agli studenti

Il premio dialettale ‘Sot’ l’ Steda d’ Tora’n’ in questa settima edizione apre anche alle scuole primarie, secondarie e agli istituti superiori. Così hanno deciso il Comitato ‘Pro Torano’ e Ugo Ganapini, l’organizzatore del premio. La gara dialettale, che si svolge nell’ambito della rassegna ‘Torano notte e giorno’ in programma dal 27 luglio al 13 agosto, è finalizzata alla riscoperta del carrarino. Si può partecipare inviando poesie a tema libero: ogni autore potrà inviare fino ad un massimo di due testi in dialetto. Gli scritti non dovranno essere tradotti (dall’italiano al dialetto), e dovranno essere inediti, cioè mai stati presentati in altri concorsi, pena l’esclusione.

Il premio è suddiviso in tre sezioni: la ‘A’ riservata a alunni e studenti delle scuole primarie, secondarie e istituti superiori del comprensorio, la ’B’ riservata ai poeti dialettale carrarini, e la ‘C’, interamente dedicata agli anziani ospiti della casa di riposo Regina Elena. Per partecipare si deve inviare un originale firmato in cinque copie via posta o consegnato a mano alla libreria Baini di via Verdi. Sul retro della busta dovrà essere riportata la dicitura ‘Concorso di Poesia - S?t l St?da d’Tora’n’. Nel caso di minori l’autorizzazione dovrà essere sottoscritta da un genitore, un maestro o un professore.

La premiazione si svolgerà a Torano giovedì 31 luglio alle 21. Ganapini e il Comitato ‘Pro Torano’ realizzano questo concorso per evitare la dispersione di un patrimonio ricco e importante come quello dialettale. Ma anche per tramandare il sapere alle nuove generazioni e valorizzare il carrarino.

"Tutto questo deve essere conservato soprattutto per i giovani – commenta Ganapini –, che stanno perdendo insieme col dialetto il suo valore, le forme diverse della conoscenza, ma soprattutto la concezione della cultura, dell’espressione più genuina, perché il dialetto non si apprende solo sui libri ma si impara dalla famiglia". Per ulteriori informazioni telefonare al 349 73.21.323.