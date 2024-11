Sostenibilità e sviluppo. Arriva il ’Microfest’

Microfest della Vulnerabilità. Appuntamento il 9 e 10 novembre a Mulazzo con l’ evento dedicato alla riflessione e al confronto sui temi dello sviluppo sostenibile e della rigenerazione territoriale. Organizzato da Synergo Impresa Sociale e Io Vivo in Lunigiana, con il patrocinio del Comune di Mulazzo, il Microfest si propone come un momento di dialogo e partecipazione attiva tra amministrazioni locali, giovani, professionisti e comunità del territorio. Quotidianamente si sperimentano nuove competenze, nuove funzioni e nuovi approcci per accompagnare lo sviluppo di forme di welfare capaci di contenere le crescenti vulnerabilità, intercettare i bisogni, garantire inclusione e accompagnamento ai soggetti fragili, consolidare relazioni e processi di coesione sociale, offrire opportunità culturali, sportive, aggregative, in una relazione virtuosa con i processi di rigenerazione sostenibile. Occorre quindi puntare su un modello in grado di prevenire l’acuirsi delle incertezze e il cronicizzarsi delle fragilità, generativo di benessere, qualità della vita, riscatto contraendo così anche la domanda di prestazioni sanitarie. Il programma prevede l’apertura sabato 9 novembre alle 15 nella sala polifunzionale del Comune ad Arpiola con l’introduzione del sindaco Claudio Novoa, del presidente di Synergo Impresa Sociale Andrea Reginato, di Andrea Angella e Benedetta Dada rappresentanti di Io vivo in Lunigiana. Alle 16 World Cafè: giovani, imprenditoria e residenzialit con Simona Polli e Chiara Candeo di Synergo; segue il tema Scrittura collettiva del Manifesto temporaneo e una a Cena di networking; alle 20.30 proiezione di un film con discussione aperta. Domenica 10 novembre nel borgo di Mulazzo alle 9 prende il via la seconda giornata con fotografia ad azione sociale e mappatura collettiva; alle 12.45 sessione di chiusura e conclusioni sul tema La vulnerabilità come opportunità con Claudio Novoa, Andrea Reginato, Andrea Angella e Benedetta Dada. L’evento, che potrà ospitare fino a 50 partecipanti, mira a favorire lo sviluppo del territorio lunigianese, coinvolgendo attivamente giovani, professionisti e amministratori pubblici. Attraverso il dialogo e l’esplorazione del territorio, si cercheranno soluzioni innovative per contrastare lo spopolamento e promuovere l’imprenditoria giovanile e la residenzialità. L’evento è gratuito, con iscrizione obbligatoria su Eventbrite all’indirizzo synergo.eventbrite.it.

