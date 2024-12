Sosta gratuita in centro da oggi all’Epifania: "Un modo per agevolare lo shopping natalizio"

Da oggi al 6 gennaio i primi 120 minuti di sosta in tutto il centro storico saranno gratuiti. Il provvedimento della giunta riguarda gli stalli blu di via VII Luglio, da via Cavour a via D’Azeglio; via Cavour, da via del Cavatore a via VII Luglio; via Verdi, da via del Cavatore a piazza Accademia; via Mazzini, da piazza Matteotti a via Verdi; via Ulivi; via Apuana, da via Ulivi a via Carriona; piazza II Giugno; piazzale Colombarotto in tutti i giorni feriali. "Anche quest’anno abbiamo voluto riproporre questo provvedimento – spiegano gli assessori al Commercio Lara Benfatto e alla Mobilità Elena Guadagni – per rispondere alle richieste di commercianti e cittadini. Questo garantirà un’ampia rotazione dei posteggi e agevolerà lo shopping. Per tutto il periodo, inoltre, il centro avrà molto da offrire grazie a un ricco calendario di eventi pensato per un pubblico di tutte le età".