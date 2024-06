Soggiorni estivi settimanali in montagna

Come da tradizione, il Parco delle Alpi Apuane presenta i suoi soggiorni estivi, destinati a bambini e adolescenti. Anche per quest’anno l’offerta prevede 4 soggiorni della durata di una settimana divisi per fasce d’età. Ognuno ha un titolo, ma tutti hanno l’obiettivo di far conoscere l’area protetta e fare educazione ambientale divertendosi: escursioni, giochi, racconti, esperienze di vita e molto altro, lontani da smartphone e tv. Il primo soggiorno è “Missione Alpi Apuane: una settimana di avventure”, in programma dal 16 al 22 giugno presso il Rifugio Guido Donegani (Orto di Donna a Minucciano) ed è destinato alla fascia d’età 8-11 anni. Il secondo soggiorno, “Laboratorio Natura Alpi Apuane”, sempre destinato alla fascia d’età 8-11 anni, è in programma dal 23 al 29 giugno presso l’Albergo Genzianella (a Vianova di Careggine). Dal 30 giugno fino al 6 luglio un altro soggiorno, “Al ritmo delle Apuane”, ancora per la fascia 8-11 anni, presso l’Ostello Pania Forata (Pruno di Stazzema). A questi presto se ne aggiungerà un altro in corso di programmazione.