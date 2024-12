Sfiorati da un albero. Anche Babbo Natale tra i ‘miracolati’ di via Bassa Tambura

"Cari amministratori, sono Babbo Natale. Mi sono riempito di luce girando per il centro città, nella magia dei suoi colori, tutto bellissimo, complimenti. Poi sono andato in montagna, perché nei paesi della montagna, a pochi chilometri dal centro, vivono tante famiglie e tanti bambini. Non credevo certo di rischiare la vita sulla strada! E nemmeno di dover lavorare in questi giorni di vacanza. Ebbene, un grosso albero aggredito da infestanti si è abbattuto sulla strada, vicino alla pesa pubblica, bloccandone l’accesso".

E’ il racconto di uno dei “Babbi Natale” testimone dell’ennesimo incidente sulle strade della montagna massese. "Ho interrotto il mio percorso e cercato, con altre persone di buona volontà, di liberare la strada e consentire il passaggio delle auto – racconta –. Fortunatamente ne siamo usciti illesi! Nessuno si è fatto male. Ma vi assicuro che la gente è molto arrabbiata, perché su quelle strade ogni volta rischia la vita. Sono Babbo Natale e mi è stato espresso un desiderio, ovvero invitare chi amministra la città a prendersi cura delle strade e dei versanti che le sovrastano. Loro lo hanno fatto più volte, senza risultato. Ci provo, di fronte a questa ennesima tragedia sfiorata. Cari amministratori, la gente chiede interventi urgenti per consentire la fruizione delle strade senza rischiare la vita a causa di alberi che cadono, massi che si staccano dai versanti (è successo due giorni fa a Casette) e smottamenti continui. Anch’io (che viaggio in auto perché non ho più le renne) ho rischiato la vita con quella pianta per cui, cari amministratori abbiate cura di questa meravigliosa Vallata del Frigido, che da secoli continua ad essere una proficua risorsa della città di Massa senza avere mai nulla in cambio".

Anche per questa volta, è andata bene. "Fino a quando? – si chiede la gente stanca di rischiare la vita ogni giorno sulle strade per Forno, Casette, Caglieglia, Canevara, Resceto. Dopo il grosso sasso che cadendo ha urtano un’auto in transito, la gigantesca pianta ha sfiorato mezzi e persone in via Bassa Tambura, tra cui, Babbo Natale.

Angela Maria Fruzzetti