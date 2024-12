Sei natività proposte dall’associazione ’Città dei presepi’

E’ ormai consuetudine la visita ai presepi in occasione delle festività natalizie e la Toscana in questo è senza dubbio protagonista. 100 presepi in 100 paesi da visitare è la proposta dell’associazione nazionale ’Città dei Presepi’ che propone per il decimo anno consecutivo il Festival Terre di Presepi. Un itinerario diffuso che valorizza le aree interne della regione, lontano dai grandi centri e che coniuga fede, tradizione e bellezza, ma anche un cammino esperienziale alla scoperta delle comunità. Una proposta di qualità con rappresentazioni di pregio a opera dei presepisti e dei figuranti.

Sono sei i presepi della provincia proposti dall’assocciazione: il presepe vivente di Equi Terme (Fivizzano), il presepe meccanizzato di Pallerone (Aulla), la via dei presepi di Regnano (Casola), la via dei presepi di montagna di Forno (Massa) in località Pian dei Santi, il presepe vivente di Pontremoli e il presepe meccanico di Vignola (Pontremoli).