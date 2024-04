Se l’arte incontra il diabete...

Inaugurata nell’atrio dell’ospedale Apuane di Massa la seconda mostra-evento “L’arte incontra il diabete”. L’esposizione, organizzata dall’Associazione Giovani Diabetici Apuani e patrocinata dall’Asl, è stata aperta ieri alla presenza delle istituzioni e dei cittadini, a partire dal direttore dell’ospedale Giuliano Biselli e dal direttore di Neonatologia e Pediatria di Massa Carrara Graziano Memmini. Undici artisti, molti dei quali presenti oggi all’ospedale Apuane, hanno trasposto, attraverso i loro quadri, le parole di 11 bambini diabetici di tipo 1, che hanno descritto con una frase la loro esperienza di convivenza con la malattia.

Una campagna di sensibilizzazione e di condivisione per porre l’attenzione su una patologia che solo in Italia riguarda 300.000 bambini e adulti, e la cui incidenza, a livello mondiale, è in costante aumento. Si parla anche di diabete giovanile o insulino-dipendente, per distinguerlo dal tipo 2 (detto anche dell’adulto), in quanto insorge, di solito, in giovane età e l’unico trattamento possibile è quello con insulina. Il grazie dell’Associazione Giovani Diabetici Apuani, presieduta da Massimiliano Paolicchi, agli artisti Rita Alessi, Emma Benedetti, Marcella Cardone, Manola Caribotti, Ornella Ferrante, Emanuela Montani, Mafalda Pegollo, Margherita Silvestri, Rita Stagi, Fabrizio Ulivi, Cathy Vigneron.