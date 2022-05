Scrutatori, aperte le domande

Scrutatori: è stato prorogato fino a martedì il termine per presentare domanda. Il modello di dichiarazione è scaricabile dal sito del Comune oppure può essere ritirato all’ufficio elettorale di piazza II Giugno. Per farsi avanti è obbligatorio essere iscritti all’albo degli scrutatori. La dichiarazione può essere presentata all’Ufficio protocollo del Comune , inviando un fax al numero 0585641388, o tramite mail all’indirizzo luca.lorenzini@comune.carrara.ms.it, o ancora alla pec comune.carrara@postecert.it. La graduatoria degli scrutatori verrà formata tenendo presente il criterio di priorità e l’ordine cronologico di presentazione. La commissione elettorale comunale ha confermato la propria scelta di dare la priorità a disoccupati e studenti come criterio di scelta degli scrutatori da nominare nei 71 seggi elettorali.