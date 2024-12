Screening gratuito sulla postura

Mal di schiena e cefalee? Screening gratuito della postura nelle farmacie comunali Nausicaa. Lombalgia e dolori articolari sono legati a un difetto della postura come un’anomalia dell’appoggio plantare, un difetto di occlusione, un disturbo oculare. Persino una cattiva masticazione potrebbe indurre il corpo ad assumere posizioni scorrette e a creare compensazioni fisiche che a lungo andare potrebbero causare dolori articolari alla schiena o in altre parti del corpo. Per questo le farmacie comunali di Nausicaa mettono a disposizione un esame di screening totalmente gratuito, con uno specialista della materia dedicato, volto a identificare queste anomalie nell’adulto per consentire di dire finalmente addio a mal di schiena e dolori articolari, nonché garantire al bambino e all’adolescente una crescita armonica senza problemi collaterali.

L’esame è quindi rivolto in particolare a pazienti in età evolutiva, dai 6 anni di età, e adulti fino ai 50 anni con sintomatologia della colonna lombare, dorsale, cervicale, con cefalee. Gli esami saranno a disposizione oggi alla farmacia comunale Fossone, e lunedì 16 dicembre alla farmacia comunale la Perla, dalle 15:30 alle 19:30. Per prenotare la visita gratuita basta chiamare la comunale di Fossone allo 0585 55954 oppure la comunale di Bonascola, collocata all’interno del centro commerciale, allo 0585 841113.