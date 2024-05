Scout scendono in pista. Lupetti a scuola di civismo

Un pomeriggio di gioco ma anche di apprendimento, quello andato in scena nei giorni scorsi e che ha visto fianco a fianco gli scout dell’Agea Massa – il branco del ’Fiore Rosso’ – e i vigili urbani del comando di Massa, guidato dal comandante Giuliano Vitali. La Polizia municipale ha infatti sposato l’iniziativa realizzata con i ’Lupetti’ per promuovere la consapevolezza civica tra i giovani. L’evento ha rappresentato un’opportunità per fondere il metodo educativo degli scout con le pratiche di sicurezza stradale e cittadinanza attiva. In che modo? Era stato inscenato nel terreno degli scout al Mirteto il ’furto’ dei cartelli stradali. I ragazzi, divisi in due squadre, li hanno cercato segnando punti per ciascun ritrovamento. In seguito, sempre sul terreno, si è svolta una seconda parte di questo gioco dal sapore civico: sempre a squadra, ricorrendo al ’ruba bandiera’, i componenti delle due squadre si aggiudicavano il segnale stradale da riposizionare correttamente sulla ’strada’ in modo da evitare il caos della circolazione. "Un progetto che è anche un esperimento civico – ha spiegato l’agente Davide Vanelli, che ha organizzato l’iniziativa insieme alla collega Giada Parodi e agli educatori Manuela Lazzini e Marco Capuzzo – Il gioco si è fuso con l’apprendimento delle correttere regole del vivere civico". I partecipanti hanno avuto modo di apprendere importanti nozioni sulla segnaletica stradale e sul comportamento appropriato da tenere come pedoni. Oltre alla caccia al segnale e ruba bandiera, anche uno speciale ’telefono senza fili’ sempre legato alla segnaletica corretta da posizionare sul percorso e un insolito “un, due, tre, stella“ realizzato con l’ausilio di un semaforo. Alla fine della giornata, i giovani scout sono stati premiati con borracce ’griffate’ della municipale da portare con sé durante le loro escursioni.

Irene Carlotta Cicora