Sciopero e presidio in Prefettura

Sciopero provinciale dei Vigili del fuoco e presidio in Prefettura per il 31 maggio, alle 10. L’agitazione è stata proclamata dall’Usb per la mancanza di corrette relazioni sindacali da parte del dirigente. Motivo del contendere "il presidio autostradale – scrive il sindacato – effettuato in orario straordinario senza alcun confronto sulle modalità, la mancata risposta sulle condizioni igieniche della sede di Massa, sulle metodologie di rimozione di amianto dalla sede di Aulla. Durante il tentativo di conciliazione – afferma l’Usb – lo stesso dirigente provinciale non ha ritenuto di ammettere nessuna forma di apertura al confronto".