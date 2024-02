Schiavi... di te. Di Gennato top. E Calabro regna

BLEVE 6,5. Forse poteva anticipare l’uscita sul retropassaggio corto che costa il rigore ma per il resto è impeccabile ogni volta che viene chiamato in causa.

ILLANES 6. Si rende pericoloso nell’area avversaria ma commette anche alcune gravi leggerezze in fase difensiva. Dal 66’ DELLA LATTA n.g. Entra a punteggio ormai largamente acquisito.

DI GENNARO 6,5. Ancora una volta il suo apporto è pesante non solo a livello difensivo ma anche negli sganciamenti. E’ un suo tiro, infatti, che propizia il pareggio della Carrarese.

IMPERIALE 7. Gol importante del capitano che riapre subito una partita che si stava mettendo male.

ZANON 7. Discese ripetute sulla fascia destra e da un suo preciso cross scaturisce la rete del 4-1. Dall’82 MACCHERINI n.g.

CAPEZZI 6,5. Da grande giocatore non si scompone dopo l’errore che propizia il vantaggio ospite e col passare dei minuti prende saldamente in mano il centrocampo azzurro. Intelligente il filtrante che permette a Finotto di entrare nel tabellino dei marcatori.

SCHIAVI 7. Solita buona prova da interditore impreziosita da un gol di testa che non è proprio la sua specialità. Dal 66’ ZUELLI n.g.

CICCONI 7. Non è la prima volta che gli avversari per evitare un gol nato da una sua giocata finiscono per farselo da soli. In questa serata succede addirittura due volte. Dall’82’ CERRETELLI n.g.

PANICO 7. Segna un gol facile facile ma il suo apporto alla manovra è come sempre importante.

PALMIERI 6. Al rientro da titolare ha il merito di provocare l’espulsione di un avversario. Marchiano, però, l’errore sotto porta che compie prima di venire sostituito. Dal 52’ FINOTTO 7. Entra con grande voglia e partecipa alla sagra del gol con una bella conclusione di prima intenzione.

CAPELLO 6,5. Non partecipa alla festa del gol perché non è fortunato e preciso nelle conclusioni ma offre ugualmente il proprio contributo coi suoi movimenti e la capacità nello smistare il gioco.

ALL. CALABRO 8. La sua Carrarese supera egregiamente un altro esame, quello di iniziare una partita sotto di un gol.

Gianluca Bondielli