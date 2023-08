Sale l’attesa per Sfera Ebbasta Lo show si annuncia da record

L’Arena della Versilia ospiterà domani il concerto dell’artista Sfera Ebbasta, uno dei protagonisti principali del Viper Summer Festival in programma fino a fine agosto. Un evento che secondo gli organizzatori e gli uffici di palazzo civico dovrebbe portare circa 10mila persone a Montignoso. Di fatto, in termini di numeri, è come se l’intera popolazione del comune per una notte si concentrasse all’Arena della Versilia. Servono quindi misure straordinarie per gestire un afflusso che di sicuro non si è visto spesso a Montignoso e di certo non con una tale concentrazione. Devono scattare misure rigorose di controllo e verifica, non solo sulla viabilità ma anche sulla sicurezza per essere certi che tutto vada per il meglio e non ci siano problemi di ordine pubblico. Per questo il Comune, in accordo con gli organizzatori, ha deciso di disporre ulteriori modifiche alla viabilità e alla gestione delle strade attorno all’Arena della Versilia, con un’ordinanza che integra quanto già disposto per i precedenti eventi.

Una rivoluzione della viabilità che cambierà per un giorno anche le abitudini dei residenti. Allora scatta il divieto di transito dalle 12 alle 2 di mattina del giorno successivo in via del Bravin e via del Caccciatore. Senso unico nella stessa fascia oraria in via Giorgini, direzione da Massa verso Viareggio, via Giulio Cesare, direzione monti-mare nel tratto tra via Giorgini e via Gramsci, poi divieto di accesso in via Giulio Cesare all’intersezione con via Gramsci e all’intersezione con via Ferrucci (strada del Comune di Forte dei Marmi). Dalle ore 8 in tutte le precedenti strade scatta il divieto di sosta, in vigore fino alle 2 del giorno successivo. Divieto di sosta nello stesso orario anche in via Croce, incluso il parcheggio davanti alla cittadella, eccetto autorizzati muniti di pass, veicoli al servizio di disabili, cicli e motocicli. Misure che, come detto, si sommano all’ordinanza di inizio agosto che già imponeva divieto di transito dalle 12 alle 2 in via Croce lato Viareggio, via Foce Morta lato Viareggio e via dei Cipressi, senso unico alternato nello stesso orario in via dei Cipressi, direzione monti-mare, via Grillotti direzione monte-mare da via Foce Morta fino a via delle Cateratte, via Marietta in direzione Massa, via Croce con direzione Viareggio e via Foce Morta da Massa Verso Viareggio oltre a divieto di sosta in tutte le strade precedenti, ad esclusione dell’area di parcheggio vicino al porticciolo riservato a autorizzati. Divieto di sosta anche in viale Marina, tratto compreso tra Viale Gramsci e Rotatoria Donatori di Sangue con esclusione del controviale, Via Croce ad esclusione del parcheggio antistante la Cittadella; Via delle Cateratte, Via Foce Morta; Via Marietta; Via Pardini.