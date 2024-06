Saintpaul produce il disco di Eliza G e rimixa ’Touch me’

L’estate si muove al ritmo di house con ‘Touch Me’in versione rimixata. Il brano del 2001 ora cantato da Eliza G (nella foto) riprende vita grazie al produttore carrarese Saintpaul e ‘The Cube Guys’. La magia del brano di Rui Da Silva, Jerry Ropero, Tomy Novy torna insomma in una versione magica e decisamente attuale. "La nostra versione di un vero capolavoro è nata in modo naturale" dicono Roberto Intrallazzi e Luca Provera di The Cube Guys, da decenni un riferimento internazionale in fatti di house di qualità assoluta. Saintpaul è invece un dj e produttore musicale che ha vinto più volte dischi d’oro e di platino, mentre Eliza G è una della voce italiane più conosciute nel mondo grazie a canzoni di successo e la partecipazione a tanti show internazionali come The Voice of Italy, Eurovision, e Fake Show. "Saintpaul ed Eliza ci hanno mandato due diversi demo che ci hanno colpito subito – continuano The Cube Guys –. La voce di Eliza G è davvero intensa. Ci siamo accorti che potevamo mettere insieme le cose migliori in un’unica versione".