Massa, 18 agosto 2020 - Ormai da anni nel commercio è obbligatorio l’uso di sacchi biodegradabili e compostabili per contrastare l'inquinamento da plastica. Ci siamo abituati a portare spesso la sporta da casa o comunque a ottenere sacchetti in materiale biodegradabile. Esiste però ancora qualcuno che ignora le norme: lo hanno scoperto per esempio i carabinieri forestali di Massa,che nei giorni scorsi hanno effettuato nei giorni scorsi una serie di controlli per verificare il rispetto delle norme.

Al mercato settimanale di Massa alcune bancarelle avevano ancora buste non a norma e soprattutto [ stato individuato un soggetto residente in provincia di Lucca che riforniva i banchi per lo più con shoppers regolari, ma in alcuni casi anche con quelli “fuorilegge”. Così, dopo aver osservato e documentato per qualche tempo l’attività dell’uomo, i militari sono passati all’azione, fermandolo e contestandogli le sanzioni previste dalla legge, che sono particolarmente pesanti visto che prevedono una sanzione amministrativa da 2.500 a 100.000 euro. Controllando il furgone da lui usato per consegnare la merce, sono stati trovati sequestrati quasi 20mila sacchetti irregolari di diverse misure che sono stati sottoposti a sequestro amministrativo per la successiva distruzione.

Nel corso dell’attività è stato multato anche un commerciante che aveva incautamente acquistato dall’uomo i sacchetti vietati.