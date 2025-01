Riprendono gli incontri di musica e lettura per i più piccini

Nati per Leggere e Nati per la Musica: gli appuntamenti di gennaio nello Spazio Verde Magico e in biblioteca a Carrara. Gli incontri di promozione della lettura e della musica dedicati alle famiglie con bambine e bambini da zero a sei anni tornano con i nuovi appuntamenti in programma a gennaio. Si comincia venerdì alle 16.30, nello spazio Verde Magico all’interno del Villino Vittoria al Parco della Padula; per prenotazioni e informazioni è attivo il numero 366/9809709.

La Biblioteca civica “Lodovici” in piazza Gramsci a Carrara accoglierà, invece, le bambine e i bambini nello Spazio piccoli con altri due incontri in programma venerdì 17 gennaio alle 16.30 e sabato 25 gennaio alle 10.30. Per informazioni e prenotazioni è possibile telefonare ai numeri 0585/641428 e 641472, oppure scrivere una mail a [email protected]. L’ingresso è sempre libero.

L’iniziativa è organizzata dal Comune di Carrara ed è a cura di Volontarie e Volontari, Operatrici e Operatori Nati per Leggere e Nati per la Musica Massa-Carrara.