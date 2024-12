Rinasce la strada panoramica al Castello

L‘inaugurazione di via Guadagni alla presenza del sindaco Gianni Lorenzetti e dell’assessora regionale Monia Monni è prevista per questa mattina alle 11,30, con ritrovo previsto alle 11,15 all’incrocio tra Via Palatina e Via Guadagni. Si tratta di un lavoro di riqualificazione di una strada che ha una vista spettacolare, tra le vigne, dietro al castello Aghinolfi, che collega direttamente la frazione di Piazza con il Cerreto. Una strada che nel 2014 è stata protagonista di una frana disastrosa che di fatto l’ha resa definitivamente inutilizzabile (era già chiusa alle auto). Il progetto era poi stato finanziato con un appalto da circa un milione e mezzo di euro.